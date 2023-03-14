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1 час назад

В Красноярском крае пропали три подростка

ТАСС

Три девочки-подростка пропали в городе Ужуре Красноярского края - дети уже сутки не выходят на связь. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В Красноярском крае пропали три подростка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поступило заявление в полицию о том, что три девочки-подростка ушли из дома 13 марта в Ужуре Красноярского края. Сотрудники полиции ведут поиск этих детей", - сообщили в пресс-службе.

Девочек ищут и волонтеры организации "Поиск пропавших детей - Красноярск".

"Пропала 15-летняя Галина Федорова, 15-летняя Татьяна Непомнящая и 17-летняя Пея Федорова. Девочки могут направляться в соседние регионы - Новосибирск и Кемерово, поэтому большая просьба к тем, кто их увидит, - сообщать нам или в полицию", - сказала руководитель волонтерской организации Оксана Василишина, уточнив, что пока о судьбе детей ничего не известно.

Происшествия,Галина Федорова,
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