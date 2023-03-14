Россиянин забил жену до смерти поленом 8 марта

50-летняя жительница Медыни не дожила до конца Международного женского дня. Ее до смерти забил ревнивый муж. Замуж она вышла чуть более полугода назад.

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Мужчина использовал полено. Избиение происходило при свидетелях. Им 49-летний мужчина тоже пригрозил расправой, запретив вызывать скорую помощь.