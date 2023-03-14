Россиянин забил жену до смерти поленом 8 марта

50-летняя жительница Медыни не дожила до конца Международного женского дня. Ее до смерти забил ревнивый муж. Замуж она вышла чуть более полугода назад.
Мужчина использовал полено. Избиение происходило при свидетелях. Им 49-летний мужчина тоже пригрозил расправой, запретив вызывать скорую помощь.
Утром убийца потребовал от своей матери обеспечить ему алиби, затем попытался скрыть следы преступления и ушел к соседу. По сообщению пресс-службы Следственного управления СКР по Калужской области, возбуждено уголовное дело, дожидаться завершения следствия мужчина будет под арестом.