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10 минут назад

49-летний мужчина забил жену до смерти 8 марта

Калуга 24иещё 1

50-летняя жительница Медыни не дожила до конца Международного женского дня. Ее до смерти забил ревнивый муж. Замуж она вышла чуть более полугода назад.

Россиянин забил жену до смерти поленом 8 марта
Фото: ТАССТАСС

Мужчина использовал полено. Избиение происходило при свидетелях. Им 49-летний мужчина тоже пригрозил расправой, запретив вызывать скорую помощь.

Утром убийца потребовал от своей матери обеспечить ему алиби, затем попытался скрыть следы преступления и ушел к соседу. По сообщению пресс-службы Следственного управления СКР по Калужской области, возбуждено уголовное дело, дожидаться завершения следствия мужчина будет под арестом.

Происшествия,Следственный комитет,
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