В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
39 минут назад

В части российского региона ввели режим ЧС

Lenta.ru

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Петровском района Саратовской области из-за паводка. Об этом сообщил глава района Александр Гречихо в Telegram-канале.

В части российского региона ввели режим ЧС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«[На совещании] сообщил, что вечером вода в реке Медведице в черте города снова начала прибывать, ситуация ухудшилась, что требует введения режима чрезвычайной ситуации», — уточнил Гречихо.

Глава района со ссылкой на представителя заведующего сектором ГО и ЧС сказал, что уровень воды гораздо выше существенной отметки. В связи с введенным режимом ЧС уровень воды в Медведице будут отслеживать круглосуточно, все службы жизнеобеспечения находятся в боевой готовности.

Днем ранее, 13 марта, в МЧС отчитались о первых весенних паводках в России. Там уточнили, что подтопление территорий произошло в 13 регионах, подтопленными остается 41 частный дом в 22 населенных пунктах.

Происшествия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий