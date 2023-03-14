Пожар в ангаре локализовали в Свердловской области

Пожар в ангаре в города Тавда Свердловской области локализован на площади 1600 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Ранее МЧС РФ сообщало, что в Свердловской области горит металлический ангар. В ликвидации пожара принимают участие 25 человек и 6 единиц спецтехники. Предварительно, пострадавших в результате возгорания нет. Накануне в МЧС РФ сообщали, что в Подмосковье горит склад на площади более 4,3 тыс. квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал, но на площади 2 тыс. кв. м произошло обрушение конструкций.