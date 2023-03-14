Пожар в ангаре локализовали в Свердловской области

Пожар в ангаре в города Тавда Свердловской области локализован на площади 1600 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
"Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Пожар локализован на площади 1 600 метров квадратных", - рассказали в МЧС.
Уточняется, что работы по ликвидации пожара продолжаются, пострадавших в результате возгорания нет.
Ранее МЧС РФ сообщало, что в Свердловской области горит металлический ангар. В ликвидации пожара принимают участие 25 человек и 6 единиц спецтехники. Предварительно, пострадавших в результате возгорания нет. Накануне в МЧС РФ сообщали, что в Подмосковье горит склад на площади более 4,3 тыс. квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал, но на площади 2 тыс. кв. м произошло обрушение конструкций.