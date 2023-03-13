Причастных к избиению собаки сотрудников станции Москва-3 уволили

Сотрудники станции Москва-3, причастные к избиению собаки, уволены. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Причастные к инциденту сотрудники ЧОО «Драбант» и АО «ФПК» уже уволены. Их бесчеловечному поступку нельзя найти оправдание. Устанавливать обстоятельства произошедшего и степень вины подозреваемых будут следственные органы, в настоящее время дело вновь отправлено на доследование, — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что намерены оказывать следствию все необходимое содействие. Кроме того, ФПК пообещала помочь приюту, в котором проходит лечение собака по кличке Терри.

Об инциденте с собакой на железнодорожной станции Москва-3 Ярославского направления стало известно в пятницу, 10 марта. Прокуратура начала проверку из-за жестокого обращения с животным.

В результате внутреннего разбирательства представители компании установили личности мужчин, которые издевались над животным. Ими оказались сотрудник частного охранного предприятия и АО «ФПК». Их отстранили от работы, а собранные материалы были направлены правоохранителям.