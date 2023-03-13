Число жертв циклона "Фредди" в Малави увеличилось до 99

Президент Малави Лазарус Чаквера объявил в понедельник о введении режима бедствия на юге Малави в районах, которые больше других пострадали от циклона. В их число входит экономическая столица страны город Блантайр.

Циклон "Фредди", который сформировался 35 дней назад в Индийском океане к северо-западу от Австралии, стал самым продолжительным за все время наблюдений за циклонами в этой части мира. Он явился причиной гибели не менее 120 человек на юго-востоке Африки, затронув Маврикий, Мадагаскар, Малави и Мозамбик. Циклон уже проделал путь протяженностью 8 тыс. км. Первый раз "Фредди" обрушился на юго-восточное побережье Африки в районе Мозамбика 24 февраля. Сейчас он вновь вернулся в Мозамбик, а также проник в Малави.