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24 минуты назад

Кара-Мурза не признал вину в суде

Газета.Ruиещё 2

Адвокат оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) Мария Эйсмонт сообщила, что ее подзащитный отказался в Мосгорсуде признать вину по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии, передает РИА Новости.

Кара-Мурза отказался признать вину в суде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мой подзащитный не признал вину. Следующее заседание состоится 16 марта», — сказала она.

Отмечается, что суд приступил к рассмотрению дела по существу 13 марта в закрытом режиме в связи с грифом «секретно».

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд продлил арест Кара-Мурзе по обвинению в госизмене до 27 августа. 6 марта началось заседание по делу. Следующее заседание пройдет 15 марта.

До этого ему было предъявлено несколько обвинений, которые объединили в одно общее дело. По данным следствия, российский политик в палате представителей штата Аризона «по мотивам политической ненависти» сообщил «заведомо ложную информацию об использовании Вооруженными силами РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на территории Украины.

Происшествия,Мария Эйсмонт,Мосгорсуд,
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