Кара-Мурза отказался признать вину в суде

Адвокат оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) Мария Эйсмонт сообщила, что ее подзащитный отказался в Мосгорсуде признать вину по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии, передает РИА Новости.
«Мой подзащитный не признал вину. Следующее заседание состоится 16 марта», — сказала она.
Отмечается, что суд приступил к рассмотрению дела по существу 13 марта в закрытом режиме в связи с грифом «секретно».
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд продлил арест Кара-Мурзе по обвинению в госизмене до 27 августа. 6 марта началось заседание по делу. Следующее заседание пройдет 15 марта.
До этого ему было предъявлено несколько обвинений, которые объединили в одно общее дело. По данным следствия, российский политик в палате представителей штата Аризона «по мотивам политической ненависти» сообщил «заведомо ложную информацию об использовании Вооруженными силами РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на территории Украины.