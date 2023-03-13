Кара-Мурза отказался признать вину в суде

Адвокат оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) Мария Эйсмонт сообщила, что ее подзащитный отказался в Мосгорсуде признать вину по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии, передает РИА Новости.

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«Мой подзащитный не признал вину. Следующее заседание состоится 16 марта», — сказала она.

Отмечается, что суд приступил к рассмотрению дела по существу 13 марта в закрытом режиме в связи с грифом «секретно».

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд продлил арест Кара-Мурзе по обвинению в госизмене до 27 августа. 6 марта началось заседание по делу. Следующее заседание пройдет 15 марта.