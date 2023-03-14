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1 час назад

Следователи раскрыли подробности убийства рязанки Логуновой ее мужем

Москва24иещё 2

Следственный комитет России раскрыл подробности убийства жительницы Рязанской области Елены Логуновой ее мужем Александром. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Следователи раскрыли подробности убийства рязанки Логуновой ее мужем
Фото: СледкомСледком

"По версии следствия, в июле 2021 года Логунов по месту жительства в Рязани в ходе бытового конфликта со своей супругой задушил ее. Желая избежать уголовной ответственности, он спрятал тело погибшей в пойме реки Тысья", – говорится в сообщении.

Сам мужчина также признался в содеянном. В ходе установления обстоятельств произошедшего он указал на место, где сокрыл тело погибшей. Оно совпало с местом, где нашли останки Елены. По результатам расследования, в отношении Логунова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина обвиняется не только в убийстве супруги, но и других преступлениях, в том числе распространении порнографии в Сети в период с 2016 по 2018 годы.

Уголовное дело было передано следователями в суд. В дальнейшем оно будет рассмотрено по существу. В сентябре 2021 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат дело об исчезновении Логуновой. По факту пропажи 26-летней женщины возбудили уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"). 21 сентября в эфире одного из федеральных каналов родственники исчезнувшей Логуновой заявили, что муж женщины причастен к ее исчезновению. Кроме того, там прозвучала критика в адрес следствия. Присутствовавшие посчитали, что полицейские не проявили усердие на первоначальном этапе.

7 октября 2022 года в Рязанской области были обнаружены останки женщины. Позже следователям удалось установить, что они принадлежат Елене Логуновой.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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