В российском регионе пропали без вести три школьницы

Три школьницы из города Ужур Красноярского края пропали без вести. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по российскому региону, передает РЕН ТВ.

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По информации ведомства, девочки ушли из дома 13 марта. Они не выходили на связь с родственниками около суток. Красноярские полицейские и волонтеры уже начали вести поиск детей.

Руководительница местной волонтерской организации Оксана Василишина допустила, что подростки могли отправиться в соседние регионы — Новосибирск и Кемерово. Она попросила всех, кто увидит школьниц, сразу же обратиться в полицию.

О причинах поступка несовершеннолетних пока ничего неизвестно.