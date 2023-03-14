В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

В российском регионе пропали без вести три школьницы

Lenta.ruиещё 1

Три школьницы из города Ужур Красноярского края пропали без вести. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по российскому региону, передает РЕН ТВ.

В российском регионе пропали без вести три школьницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации ведомства, девочки ушли из дома 13 марта. Они не выходили на связь с родственниками около суток. Красноярские полицейские и волонтеры уже начали вести поиск детей.

Руководительница местной волонтерской организации Оксана Василишина допустила, что подростки могли отправиться в соседние регионы — Новосибирск и Кемерово. Она попросила всех, кто увидит школьниц, сразу же обратиться в полицию.

О причинах поступка несовершеннолетних пока ничего неизвестно.

22 февраля сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивали восьмилетнего школьника, пропавшего во время прогулки. Отмечалось, что в последний раз ребенка видели в одном из городских магазинов в сопровождении двух взрослых мужчин.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий