В МЧС сообщили о первых весенних паводках

В МЧС России рассказали, что на прошлой недели в стране начались первые весенние паводки, подтопления произошли в 13 регионах. Об этом сообщается на сайте министерства.

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13 марта замглавы МЧС Виктор Яцуценко провел селекторное совещание, на котором обсуждалась ситуация с паводками.

Подтопления начались из-за роста температур, дождей и интенсивного таяния снега в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах.

К 13 марта в 22 населенных пунктах остаются подтопленными 41 частный жилой дом, подвалы восьми многоквартирных домов, 810 приусадебных участков, 42 моста и десять участков дорог.

В Саратовской области из-за ливней уровень реки Медведица вырос до трех метров 80 сантиметров. Сотрудники МЧС подготовили два основных и два дополнительных пункта временного размещения для жителей затопленных домов. Спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе десять детей.

В МЧС подчеркнули, что спасатели стараются минимизировать последствия весеннего половодья. Ежедневно проводится мониторинг, в том числе с помощью беспилотников и спутниковых систем.