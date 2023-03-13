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57 минут назад

Более 6,6 тысячи жертв землетрясений в Турции являются иностранцами

ТАСС

Свыше 6,6 тысячи иностранцев, преимущественно сирийцев, погибли в результате землетрясений в Турции, общее число жертв составило 48,4 тысячи. Об этом заявил в понедельник глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

Жертвами землетрясений в Турции стали более 6,5 тысяч иностранцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"На данный момент известно о 48 448 погибших. Число иностранных граждан, погибших в результате землетрясений, составляет 6 660 человек. В основном это наши сирийские братья и сестры", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Сойлу, власти республики планируют установить контейнерные городки в регионах, в которых смогут разместиться более 115,5 тыс. семей.

Два разрушительных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях республики и соседних странах, из которых больше всего пострадала Сирия.

Происшествия,землетрясение,Сулейман Сойлу,
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