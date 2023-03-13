12-летний подросток выпал из движущегося автобуса в Крыму

В Керчи 12-летний подросток выпал из движущегося автобуса, сотрудники региональной прокуратуры начали проводить проверку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым, пишет KP.RU.

Фото: МВД России по Республике Крым МВД России по Республике Крым

Все произошло рано утром в понедельник, 13 марта. По предварительным данным, водитель общественного транспорта на кольцевом пересечении со стороны улицы Мирошника в направлении улицы Горького допустил неудачный маневр, после чего несовершеннолетний выпал из салона.

Пострадавшего мальчика с телесными повреждениями доставили в ближайшую больницу.

7 марта сообщалось, что в Волгограде 19-летняя девушка выпала из маршрутки на полном ходу. В МВД по российскому региону тогда объяснили, что дверь в общественном транспорте открылась «самопроизвольно».