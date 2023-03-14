В Свердловской области загорелся огромный ангар

Ранее в МЧС сообщали, что в Подмосковье горит склад на площади более 4,3 тыс. квадратных метров. На площади 2 тыс. квадратных метров произошло обрушение конструкций. Пострадавших в результате пожара нет. До этого в МЧС по Кемеровской области сообщали, что в тушении пожара в Новокузнецке "принял" участие кот. В МЧС пошутили, что при снижении давления он подавал пожарным сигнал, и те сразу же устраняли неисправность.