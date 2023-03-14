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36 минут назад

МЧС РФ: в Свердловской области горит ангар на площади 1600 квадратных метров

Газета.Ruиещё 6

В городе Тавда Свердловской области горит ангар на площади 1600 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

В Свердловской области загорелся огромный ангар
Фото: DepositphotosDepositphotos

По данным ведомства, конструкция металлическая. В ликвидации пожара принимают участие 25 человек и 6 единиц спецтехники. Предварительно, пострадавших в результате возгорания нет.

"В городе Тавда горит металлический ангар на площади 1600 м. кв", - говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщали, что в Подмосковье горит склад на площади более 4,3 тыс. квадратных метров. На площади 2 тыс. квадратных метров произошло обрушение конструкций. Пострадавших в результате пожара нет. До этого в МЧС по Кемеровской области сообщали, что в тушении пожара в Новокузнецке "принял" участие кот. В МЧС пошутили, что при снижении давления он подавал пожарным сигнал, и те сразу же устраняли неисправность.

Происшествия,МЧС России,
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