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42 минуты назад

Массовая драка с применением ножа произошла в Москве

Мослентаиещё 1

Четыре человека пострадали в результате массовой драки на юге Москвы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Массовая драка произошла в Москве, есть пострадавшие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, конфликт работников с подрядчиками из-за пропажи строительных материалов произошел во вторник, 14 марта. В результате драки ножевые ранения получили четыре дворника.

Пострадавших госпитализировали с тяжелыми повреждениями внутренних органов. Пациентам оказывают всю необходимую помощь. Детали произошедшего выясняются.

Массовая драка мигрантов в Москве попала на видео

«Мослента» пока не располагает официальным подтверждением информации.

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