Массовая драка произошла в Москве, есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в результате массовой драки на юге Москвы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По данным канала, конфликт работников с подрядчиками из-за пропажи строительных материалов произошел во вторник, 14 марта. В результате драки ножевые ранения получили четыре дворника.
Пострадавших госпитализировали с тяжелыми повреждениями внутренних органов. Пациентам оказывают всю необходимую помощь. Детали произошедшего выясняются.
«Мослента» пока не располагает официальным подтверждением информации.