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35 минут назад

Россиянин погиб после попытки убить пожилую мать

Lenta.ruиещё 2

В центре Москве 35-летний мужчина пытался зарезать мать, после чего погиб в результате падения с высоты. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Россиянин погиб после попытки убить пожилую мать
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

ЧП произошло в Мещанском районе столицы. По предварительным данным, вечером 12 марта в квартире взрослый сын поссорился с пожилой матерью. В ходе конфликта он схватил нож и нанес женщине три удара. После этого мужчина выпал из окна и скончался о полученных травм.

Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшую с ножевыми ранениями. Уже возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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