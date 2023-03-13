Россиянин погиб после попытки убить пожилую мать

В центре Москве 35-летний мужчина пытался зарезать мать, после чего погиб в результате падения с высоты. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

ЧП произошло в Мещанском районе столицы. По предварительным данным, вечером 12 марта в квартире взрослый сын поссорился с пожилой матерью. В ходе конфликта он схватил нож и нанес женщине три удара. После этого мужчина выпал из окна и скончался о полученных травм.