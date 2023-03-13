Неизвестный летательный аппарат заметили в Новой Москве

Неизвестный летательный аппарат, направлявшийся к автозаправочной станции (АЗС) «Татнефти» на Калужском шоссе, заметили в Новой Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Фото: Zuma/TACC Zuma/TACC

По сведениям издания, о подозрительном объекте в воздушном пространстве сообщил наряд полиции, который в ночь на 13 марта патрулировал район ТиНАО.

Правоохранители рассказали, что аппарат двигался на низкой высоте в сторону заправки, спустя какое-то время он вернулся обратно и последовал в направлении Михайлово-Ярцевского поселения.

9 февраля сообщалось, что обломки сбитого в Брянской области беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на строящийся дом в Брянском районе. Губернатор российского региона Александр Богомаз тогда сообщал, что в результате происшествия никто не пострадал.