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27 минут назад

СМИ: против журналиста Караулова возбудили еще одно дело о клевете

Мария Иванова

Журналист Андрей Караулов стал фигурантом уголовного дела о клевете на режиссера Никиту Михалкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Против Андрея Караулова возбудили второе уголовное дело о клевете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника агентства, дело было возбуждено после проверки публичных обвинений в адрес режиссера со стороны журналиста. Обвинения касались якобы имевшей место вырубки лесов в Нижегородской области.

В рамках расследования прошли обыски почти по 20 адресам в Москве и Подмосковье, связанным с Карауловым.

Источник ТАСС уточнил, что в Москве против Караулова расследуется еще одно дело по аналогичной статье.

В ноябре 2022 года в подмосковном доме Караулова прошел обыск по уголовному делу о клевете на главу Ростеха Сергея Чемезова. Журналист заявлял, что в этом деле у него был статус свидетеля.

В дом Андрея Караулова пришли с обыском

Караулов тогда сообщил СМИ, что находится в ОАЭ на лечении. Он подчеркивал, что не намерен скрываться от следствия, но врачи не разрешают ему менять климат.

Позже МВД объявило журналиста в розыск.

Происшествия,Андрей Караулов,Сергей Чемезов,Никита Михалков,
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