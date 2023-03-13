Подросток выстрелил в глаз 13-летней школьнице в Подмосковье

13-летняя школьница получила огнестрельное ранение в подмосковных Мытищах. В стрельбе подозревают местного подростка, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника издания, отец девочки заявил полицейским, что нападавший стрелял из предмета, похожего на пистолет. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области «Мосленте» сообщили, что информация об этом инциденте им не поступала.