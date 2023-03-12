Обрушение лифта в Домодедово попало на видео

В Москве камеры лифта изнутри сняли его обрушение с разлетающимися осколками зеркал. Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в ЖК Европейский на улице Лунная (Домодедово).

На кадрах жительница входит в подъемник, но слышит пугающий ее скрежет. Она спешно покидает кабину и лифт начинает подниматься. Во время движения происходит мощный удар, зеркало внутри кабины разлетается на осколки.

«Кабину так тряхнуло, что лопнуло зеркало и шум стоял адский, его было слышно в квартирах», - рассказали жители дома.

По их словам, лифт регулярно ломается, мастера приходится вызывать раз в неделю и даже чаще.

Жильцы хотели инициировать полную проверку лифтов, но им отказала управляющая компания. Теперь они намерены обратиться в прокуратуру.