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36 минут назад

Обрушение лифта в Домодедово попало на видео

Майк Габриелян

В Москве камеры лифта изнутри сняли его обрушение с разлетающимися осколками зеркал. Ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в ЖК Европейский на улице Лунная (Домодедово).

На кадрах жительница входит в подъемник, но слышит пугающий ее скрежет. Она спешно покидает кабину и лифт начинает подниматься. Во время движения происходит мощный удар, зеркало внутри кабины разлетается на осколки.

«Кабину так тряхнуло, что лопнуло зеркало и шум стоял адский, его было слышно в квартирах», - рассказали жители дома.

По их словам, лифт регулярно ломается, мастера приходится вызывать раз в неделю и даже чаще.

Жильцы хотели инициировать полную проверку лифтов, но им отказала управляющая компания. Теперь они намерены обратиться в прокуратуру.

Ранее в Кузьминках мужчина едва не потерял ногу из-за лифта.

Происшествия,Видео,
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