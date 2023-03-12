Подозреваемый в убийстве в гриль-баре в Подольске явился с повинной

Правоохранительные органы задержали в Подмосковье подозреваемого в убийстве в ресторане, рассказала представитель ГУ СК России по Московской области Ольга Врадий. Она добавила, что мужчина написал явку с повинной, сообщает ТАСС.

Отмечается, что ранее в интернете распространилась информация о резонансном убийстве в гриль-баре в Подольске. В причастности к нему подозревался нападающий ХК «Сочи» Артем Иванюженков. Позднее данные не подтвердились.

Врадий подчеркнула, что задержан подозреваемый в убийстве местный житель 1995 года рождения. В своем заявлении мужчина рассказал об обстоятельствах инцидента.