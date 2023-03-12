Подозреваемый в убийстве в гриль-баре в Подольске явился с повинной

Правоохранительные органы задержали в Подмосковье подозреваемого в убийстве в ресторане, рассказала представитель ГУ СК России по Московской области Ольга Врадий. Она добавила, что мужчина написал явку с повинной, сообщает ТАСС.
Отмечается, что ранее в интернете распространилась информация о резонансном убийстве в гриль-баре в Подольске. В причастности к нему подозревался нападающий ХК «Сочи» Артем Иванюженков. Позднее данные не подтвердились.
Врадий подчеркнула, что задержан подозреваемый в убийстве местный житель 1995 года рождения. В своем заявлении мужчина рассказал об обстоятельствах инцидента.
Уточняется, что между посетителями бара возник конфликт. После перебранки один из гостей заведения нанес другому удар ножом, после чего покинул место происшествия. Раненый молодой мужчина скончался по дороге в больницу.