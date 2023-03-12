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18 минут назад

Иванюженков в видеообращении опроверг обвинения в убийстве

Илья Родин

Нападающий «Сочи» Артём Иванюженков записал видеообращение на берегу моря. Он заявил, что находится на сборах и никаким образом не может быть причастен к убийству молодого парня в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в воскресенье, 12 марта, в интернете появилась информация об убийстве 23-летнего парня в подмосковном ресторане. Иванюженкова обвинили в причастности к этому преступлению.

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СК РФ оперативно отреагировал на сообщения. В ведомстве подчеркнули, что спортсмен не является подозреваемым и не был участником конфликта.

Артем Иванюженков рассказал, что третий день находится на сборах в Сочи. Соответственно, ни в каком преступлении не участвовал.

«Я третий день нахожусь на сборах в Сочи», - подчеркнул спортсмен.

Хоккеист пояснил, что следствие разберется во всех обстоятельствах инцидента. Он добавил, что не следует доверять непроверенной информации.

Происшествия,Видео,Артем Иванюженков,Следственный комитет,Госдума,
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