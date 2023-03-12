Иванюженков в видеообращении опроверг обвинения в убийстве

Нападающий «Сочи» Артём Иванюженков записал видеообращение на берегу моря. Он заявил, что находится на сборах и никаким образом не может быть причастен к убийству молодого парня в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в воскресенье, 12 марта, в интернете появилась информация об убийстве 23-летнего парня в подмосковном ресторане. Иванюженкова обвинили в причастности к этому преступлению.

СК РФ оперативно отреагировал на сообщения. В ведомстве подчеркнули, что спортсмен не является подозреваемым и не был участником конфликта.

Артем Иванюженков рассказал, что третий день находится на сборах в Сочи. Соответственно, ни в каком преступлении не участвовал.

«Я третий день нахожусь на сборах в Сочи», - подчеркнул спортсмен.