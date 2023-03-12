В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
40 минут назад

СК опроверг информацию о задержании хоккеиста Иванюженкова после убийства в Подмосковье

ТАССиещё 4

Информация о задержании хоккеиста и сына депутата Госдумы Артема Иванюженкова по делу об убийстве в Подольске не соответствует действительности, участником конфликта он не является, сообщила ТАСС в воскресенье представитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Информация, распространенная [Telegram-каналом] "112" о хоккеисте, не соответствует действительности. Призываем верить информации о задержании подозреваемого из официальных источников. Среди участников инцидента хоккеистов нет", - сказала Врадий, добавив, что хоккеист сейчас находится на сборах.

Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что Иванюженкова доставили для допроса и проверяют на причастность к убийству.

В ресторане в Подольске между посетителями произошел конфликт, в ходе которого 24-летний местный житель получил ножевое ранение и 12 марта умер в больнице. Возбуждено уголовное дело, в следственный отдел доставлены все участники инцидента, с ними проводятся допросы, устанавливается человек, нанесший смертельное ранение.

«112»: сын депутата Госдумы задержан по подозрению в убийстве

Согласно информации из открытых источников, Иванюженков играет за ХК "Сочи" Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), ранее также в КХЛ играл за подмосковный "Витязь", в 2019-2020 годах выступал в низших американских лигах. Он является сыном депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, экс-министра спорта РФ.

Происшествия,Видео,Артем Иванюженков,Борис Иванюженков,Ольга Врадий,Следственный комитет,Госдума,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий