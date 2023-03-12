"Информация, распространенная [Telegram-каналом] "112" о хоккеисте, не соответствует действительности. Призываем верить информации о задержании подозреваемого из официальных источников. Среди участников инцидента хоккеистов нет", - сказала Врадий, добавив, что хоккеист сейчас находится на сборах.

Ранее Telegram-канал "112" сообщил, что Иванюженкова доставили для допроса и проверяют на причастность к убийству.

В ресторане в Подольске между посетителями произошел конфликт, в ходе которого 24-летний местный житель получил ножевое ранение и 12 марта умер в больнице. Возбуждено уголовное дело, в следственный отдел доставлены все участники инцидента, с ними проводятся допросы, устанавливается человек, нанесший смертельное ранение.