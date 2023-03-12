Жители Донецка сообщили о нескольких взрывах в центре города

В центре Донецка произошли несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечает корреспондент агентства, тип разорвавшихся снарядов и пораженные объекты на данный момент неизвестны.
Жители города в социальных сетях также сообщили о двух столбах дыма. Сообщения о взрывах также подтвердил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«Информация о последствиях обстрелов уточняется», — сказано в его сообщении.
8 марта мэр Донецка сообщал, что украинские войска обстреляли в городе детский социальный центр, в котором находились 28 детей и их преподаватели.
6 марта представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) информировало, что женщина 1949 года рождения пострадала из-за обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).