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34 минуты назад

Жители Донецка сообщили о нескольких взрывах в центре города

Газета.Ruиещё 2

В центре Донецка произошли несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

Жители Донецка сообщили о нескольких взрывах в центре города
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает корреспондент агентства, тип разорвавшихся снарядов и пораженные объекты на данный момент неизвестны.

Жители города в социальных сетях также сообщили о двух столбах дыма. Сообщения о взрывах также подтвердил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Информация о последствиях обстрелов уточняется», — сказано в его сообщении.

8 марта мэр Донецка сообщал, что украинские войска обстреляли в городе детский социальный центр, в котором находились 28 детей и их преподаватели.

6 марта представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) информировало, что женщина 1949 года рождения пострадала из-за обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Происшествия,Алексей Кулемзин,
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