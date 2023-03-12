Жители Донецка сообщили о нескольких взрывах в центре города

В центре Донецка произошли несколько взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отмечает корреспондент агентства, тип разорвавшихся снарядов и пораженные объекты на данный момент неизвестны.

Жители города в социальных сетях также сообщили о двух столбах дыма. Сообщения о взрывах также подтвердил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Информация о последствиях обстрелов уточняется», — сказано в его сообщении.

8 марта мэр Донецка сообщал, что украинские войска обстреляли в городе детский социальный центр, в котором находились 28 детей и их преподаватели.