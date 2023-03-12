Свыше 30 тысяч абонентов остались без света в Приморье в результате аварии

В Приморском крае более 30 тысяч абонентов остались без света, специалисты занимаются устранением аварии.
Об этом сообщила прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, на участке высоковольтной линии Давыдовка — Барабаш — Славянка произошла авария.
«Без электричества остались более 30 тысяч абонентов», — говорится в сообщении.
Районная прокуратура контролирует восстановление электроснабжения.
Ранее во Владивостоке отменили занятия для учеников младших классов муниципальных школ 13 марта в связи со снегопадом.