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29 минут назад

В Приморском крае более 30 тысяч абонентов остались без света

RT на русскомиещё 3

В Приморском крае более 30 тысяч абонентов остались без света, специалисты занимаются устранением аварии.

Свыше 30 тысяч абонентов остались без света в Приморье в результате аварии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, на участке высоковольтной линии Давыдовка — Барабаш — Славянка произошла авария.

«Без электричества остались более 30 тысяч абонентов», — говорится в сообщении.

Районная прокуратура контролирует восстановление электроснабжения.

Ранее во Владивостоке отменили занятия для учеников младших классов муниципальных школ 13 марта в связи со снегопадом.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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