Замминистра внутренних дел, начальник криминальной милиции Белоруссии Геннадий Казакевич рассказал подробности задержания Николая Швеца, подозреваемого в диверсии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на белорусском аэродроме Мачулищи. Его слова в эфире телеканала ОНТ передает агентство БелТА.

Как сообщил Казакевич, в первую очередь, был блокирован район совершения преступления: аэропорт и близлежащий населенный пункт. Командир специального отряда быстрого реагирования МВД Белоруссии Александр Быков добавил, что позже было установлено место, с которого подозреваемый, вероятно, запускал дроны.

Помимо этого, белорусские правоохранители установили, как Швец попал на территорию Белоруссии, с кем контактировал, где останавливался и на каких автомобилях перемещался. Командир спецподразделения по борьбе с терроризмом МВД Белоруссии Виктор Кравцевич также отметил, что во время поиска границы страны взяли под особый контроль, чтобы перекрыть все возможные пути отступления подозреваемого.

7 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в стране причастного к попытке диверсии на аэродроме Мачулищи. Он уточнил, что мужчина, являясь IT-специалистом, был завербован Службой безопасности Украины в 2014 году. По его словам, задержанный имеет российский и украинский паспорта. Политик подчеркнул, что операцию по уничтожению российского самолета разрабатывали в Киеве совместно с Центральным разведывательным управлением США.