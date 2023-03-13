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1 час назад

Крупный пожар произошел на складе в подмосковном Одинцове

Вечерняя Москваиещё 7

Пожар произошел на складе на Зеленой улице в подмосковном Одинцове. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Подмосковье загорелся склад
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Горит склад в Одинцово. У здания обрушилась кровля на площади 2000 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала, — говорится в сообщении.

Область возгорания на данный момент превышает четыре тысячи квадратных метров. К тушению привлекается 83 человек и 23 единицы техники.

Недавно на юге столицы было зафиксировано возгорание в здании больницы. Инцидент произошел по адресу 5-й Донской проезд, дом 21а. Из окон здания шел густой черный дым. До прибытия сотрудников МЧС РФ было эвакуировано 25 человек. Данные о пострадавших не уточнялись.

Еще одно возгорание произошло в этот же день на северо-востоке Москвы. Из-за пожара в административном здании на улице Академика Королева организовали массовую эвакуацию людей.

Происшествия,Пожар в Москве,Дым от пожаров,МЧС России,
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