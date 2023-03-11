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30 минут назад

В Саратовской области умерла девочка, на которую упали футбольные ворота

ТАССиещё 2

Девочка, на которую упали футбольные ворота в Энгельсском районе Саратовской области, умерла в больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

В Саратовской области умерла девочка, на которую упали ворота
Фото: ТАССТАСС

"К сожалению, врачи не смогли помочь, из-за крайне тяжелых травм ребенок погиб", - написал Костин.

На спортплощадке в селе Титоренко Энгельсского района на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота. По данным Костина, пострадавшая впала в кому. Следователи регионального управления СК РФ возбудили два уголовных дела - о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По информации прокуратуры региона, игровая площадка находится на балансе администрации Безымянского муниципального образования Энгельсского района.

Происшествия,Олег Костин,Следственный комитет,
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