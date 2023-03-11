В Магнитогорске мальчик час пролежал без сознания с пробитой головой на улице

Десятилетний мальчик пролежал на улице без сознания с пробитой головой в течение часа, сообщает Ural Mash.

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По информации издания, мальчик получил травму после игры с другом. Друзья хотели разбить об стену кусок льдины. В результате он ударился и разлетелся на части, одна из которых попала ребенку в затылок.

Мальчик договорился с товарищем сказать родителям, что лед упал на него с крыши. Его мать написала заявление в полицию, однако когда ребенок во всем сознался, заявление пришлось забирать.

Ранее сообщалось, что в Копейске ребенок разбил голову, катаясь на горке в ледовом городке на главной площади города. Мать мальчика рассказала, что на бордюре горки уже была кровь. Женщина предположила, что ее сын стал не первым пострадавшим на горке.