В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

В Магнитогорске мальчик час пролежал без сознания с пробитой головой на улице

Газета.Ru

Десятилетний мальчик пролежал на улице без сознания с пробитой головой в течение часа, сообщает Ural Mash.

В Магнитогорске мальчик час пролежал без сознания с пробитой головой на улице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, мальчик получил травму после игры с другом. Друзья хотели разбить об стену кусок льдины. В результате он ударился и разлетелся на части, одна из которых попала ребенку в затылок.

Мальчик договорился с товарищем сказать родителям, что лед упал на него с крыши. Его мать написала заявление в полицию, однако когда ребенок во всем сознался, заявление пришлось забирать.

Ранее сообщалось, что в Копейске ребенок разбил голову, катаясь на горке в ледовом городке на главной площади города. Мать мальчика рассказала, что на бордюре горки уже была кровь. Женщина предположила, что ее сын стал не первым пострадавшим на горке.

В начале января шестилетний ребенок проломил голову, катаясь на горке в Алма-Ате.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий