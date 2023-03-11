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49 минут назад

В Подмосковье мужчина ударил себя ножом на глазах у жены и ребенка

Мослента

Мужчина ударил себя ножом на глазах у жены и ребенка. Инцидент произошел в подмосковных Котельниках и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».

В Подмосковье мужчина ударил себя ножом на глазах у жены и ребенка
Фото: МослентаМослента

На кадрах видно, как мужчина с криком несколько раз ткнул себя ножом в область груди. После этого он опустил руку, развернулся и начал пререкаться с выглянувшим из окна жильцом дома. За происходящим наблюдали супруга и несовершеннолетняя дочь дебошира.

«Травма у девочки останется», «Бедный ребенок», «Алкоголик — горе в семье», — осудили поведение героя видео пользователи сети.

Ранее пьяный россиянин напал с ножом на бабушку и дедушку. 66-летний пенсионер умер, его жену госпитализировали с травмами.

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