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Украинские власти сообщили о повреждении критической инфраструктуры в городе Запорожье

Критическая инфраструктура города Запорожье, находящемся под контролем украинских властей, получила повреждения в результате обстрела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подконтрольную Киеву Запорожскую областную военную администрацию.

В городе Запорожье поврежден объект критической инфраструктуры
© Газета.Ru

По ее информации, было попадание в «объект жизнеобеспечения областного центра».

11 марта председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в городе Запорожье прогремели «как минимум три взрыва». По его словам, взрывы были слышны около 16.22.

Ранее Рогов заявил, что взрыв в Запорожье произошел на алюминиевом комбинате, где базировались наемники.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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