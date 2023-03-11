В городе Запорожье поврежден объект критической инфраструктуры

Критическая инфраструктура города Запорожье, находящемся под контролем украинских властей, получила повреждения в результате обстрела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подконтрольную Киеву Запорожскую областную военную администрацию.

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По ее информации, было попадание в «объект жизнеобеспечения областного центра».

11 марта председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в городе Запорожье прогремели «как минимум три взрыва». По его словам, взрывы были слышны около 16.22.

Ранее Рогов заявил, что взрыв в Запорожье произошел на алюминиевом комбинате, где базировались наемники.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.