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22 минуты назад

Мужчину похитили в центре Екатеринбурга

Майк Габриелян

Неизвестные избили палками мужчину и похитили его, затолкав в автомобиль. Криминальное происшествие случилось на улице 8 марта в Екатеринбурге, сообщает РЕН ТВ.

Мужчину похитили в центре Екатеринбурга
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел в ночь на 10 марта в центре города. Екатеринбуржец отдыхал в клубе на улице 8 марта. Пока неизвестно, были ли у него конфликты с кем-то из других посетителей. Когда он вышел из бара, чтобы поехать домой, к нему подошло несколько мужчин. Они избили его, а затем затолкали в машину и уехали.

Свидетели инцидента сразу позвонили в полицию. По записи с видеокамер удалось установить номер авто. В городе ввели план по перехвату, в итоге удалось задержать трех подозреваемых.

Известно, что у них нет российского гражданства, им 20 до 24 лет.

Ранее в интернет выложили видео с дракой неизвестных «борцух» и патрульных ГИБДД.

Происшествия,ГИБДД,
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