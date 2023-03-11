Мужчину похитили в центре Екатеринбурга

Инцидент произошел в ночь на 10 марта в центре города. Екатеринбуржец отдыхал в клубе на улице 8 марта. Пока неизвестно, были ли у него конфликты с кем-то из других посетителей. Когда он вышел из бара, чтобы поехать домой, к нему подошло несколько мужчин. Они избили его, а затем затолкали в машину и уехали.