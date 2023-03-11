Мужчину похитили в центре Екатеринбурга

Неизвестные избили палками мужчину и похитили его, затолкав в автомобиль. Криминальное происшествие случилось на улице 8 марта в Екатеринбурге, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в ночь на 10 марта в центре города. Екатеринбуржец отдыхал в клубе на улице 8 марта. Пока неизвестно, были ли у него конфликты с кем-то из других посетителей. Когда он вышел из бара, чтобы поехать домой, к нему подошло несколько мужчин. Они избили его, а затем затолкали в машину и уехали.
Свидетели инцидента сразу позвонили в полицию. По записи с видеокамер удалось установить номер авто. В городе ввели план по перехвату, в итоге удалось задержать трех подозреваемых.
Известно, что у них нет российского гражданства, им 20 до 24 лет.