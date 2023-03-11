Полиция задержала под Москвой опасного преступника после погони

В Реутове (Подмосковье) полиция после погони со стрельбой задержала особо опасного преступника. Об этом пишет РЕН ТВ.

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Отмечается, что правоохранители на МКАД потребовали остановиться у водителя Skoda Rapid. Молодой мужчина проигнорировал их требования и поехал дальше. Сотрудники ГИБДД направились за ним в погоню. Догнать преступника удалось только в Реутове.

Он остановил машину, выскочил из нее и попытался убежать. Стражи порядка сделали два предупредительных выстрела, после чего мужчина все же остановился.

Уточняется, что при задержании он выбросил на землю пистолет.

Проверка показала, что Интерпол разыскивает молодого человека за убийство, совершенное на Украине. Кроме того, в РФ он был объявлен в федеральный розыск за незаконное хранение оружия.