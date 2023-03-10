Домработница Градского устроила драку в театре

Об устроенной домработницей певца Александра Градского драке в театре «Градский Холл» рассказывает ИА REGNUM со ссылкой на композитора и художественного руководителя театра Алексея Рыбникова. Надежда Асмыкович учинила большой скандал из-за увольнения после смерти артиста. По данным агентства, по факту драки проводится полицейская проверка.

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Асмыкович много лет проработала в доме знаменитого музыканта. В благодарность за труд несколько лет назад он официально устроил ее в штат своего театра на должность инженера. При этом женщине не нужно было ходить туда и что-либо делать, она просто ежемесячно получала зарплату.

После смерти Градского руководство театра решило уволить Асмыкович, потому что не видело смысла в выплате ей денег просто так. Через год женщина подала иск с требованием о восстановлении ее в должности, и суд обязал театр к этому.

Когда Асмыкович вновь оказалась в штате, ей выделили рабочее место и потребовали приступить к выполнению обязанностей инженера. Ничего не понимающая в этой профессии женщина написала заявление об увольнении.

Когда Асмыкович пришла забирать документы, она организовала драку с несостоявшимися коллегами, после которой одной из работниц театра потребовалась медицинская помощь. У самой Асмыкович диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб левого локтевого сустава.