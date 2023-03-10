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49 минут назад

Россиянка погибла на аттракционе в московском парке «Остров мечты»

Lenta.ru

В Москве в парке «Остров мечты» на аттракционе «Летная школа» скончалась женщина, сообщает Telegram-канал Mash.

Россиянка погибла на аттракционе в московском парке «Остров мечты»
Фото: 

По их данным, 40-летней посетительнице стало плохо во время катания на аттракционе. До приезда скорой помощи ей попытались помочь другие люди с помощью непрямого массажа сердца, однако сделать этого не получилось. Приехавшие медики констатировали смерть женщины.

Причины гибели посетительницы на данный момент неизвестны. Вместе с ней на аттракционе находились ее муж и дочь.

По данным на сайте парка, «Летная школа» — аттракцион, где человек на высоте до 22 метров совершает полет, выбирая траекторию с помощью крыльев.

Ранее в Москве пять человек — три подростка и двое взрослых — пострадали во время прохождения квеста, где взорвался газовый баллон и начался пожар. В результате пострадали трое 15-летних и два сотрудника.

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