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21 минуту назад

В России внук засудил матерившихся при нем бабушку и деда

Lenta.ru

Ярославский школьник засудил бабушку и деда за использование ненормативной лексики в его присутствии. О разрешении судом спора по иску подростка сообщает сайт MK.RU.

В России внук засудил матерившихся при нем бабушку и деда
Фото: 

Мальчик пожаловался отцу на то, что навещающие его пожилые родственники не придерживаются литературных норм русского языка и постоянно ругаются матом. Матерились бабушка и дед даже при непосредственном обращении к внуку, отмечает издание. Подросток записал один из разговоров с родственниками на диктофон и дал послушать запись отцу. Мужчина посчитал подобное отношение к его ребенку унизительным и травмирующим психику, после чего обратился в суд.

Суд счел доводы истца убедительными и взыскал с бабушки и дедушки подростка по 500 рублей в виде компенсации. При принятии решения судья учел, что внук и сам вел себя грубо с родственниками.

Ранее Герой России, послуживший прообразом главного героя фильма «Кандагар», засудил оскорбивших его соседей по даче. Суд взыскал в пользу Владимира Шарпатова 83 тысячи рублей с группы женщин, нелицеприятно высказавшихся о нем в мессенджере Viber.

Происшествия,Владимир Шарпатов,
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