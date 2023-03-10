В Москве вынесли приговор зарезавшему россиянку мигранту

Позже следователи установили личность убийцы: им оказался 25-летний иностранец Шохрубек Каримов . Оказалось, Каримов несколько дней преследовал Ткачеву, приезжал к ней домой и поджидал на работе в магазине.

Перед смертью женщина обращалась с заявлением на "сталкера" в правоохранительные органы. По данным следствия, мигрант расправился с девушкой из-за того, что она не ответила на его симпатию взаимностью. Позже действия Каримов объяснил изменой, которую, по его словам, совершила Ткачева. Зюзинский суд рассмотрел дело Каримова, признал его виновным в убийстве и приговорил к 13 годам лишения свободы.