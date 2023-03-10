В Москве вынесли приговор зарезавшему россиянку мигранту

Зюзинский суд Москвы осудил мигранта, который жестоко расправился над уроженкой Мариуполя за "измену". Об этом сообщает Telegram-канал МК: срочные новости.
Напомним, в ноябре прошлого года тело россиянки Юлии Ткачевой обнаружили с множеством ножевых ранений на парковке на Севастопольском проспекте.
Позже следователи установили личность убийцы: им оказался 25-летний иностранец Шохрубек Каримов. Оказалось, Каримов несколько дней преследовал Ткачеву, приезжал к ней домой и поджидал на работе в магазине.
Перед смертью женщина обращалась с заявлением на "сталкера" в правоохранительные органы. По данным следствия, мигрант расправился с девушкой из-за того, что она не ответила на его симпатию взаимностью. Позже действия Каримов объяснил изменой, которую, по его словам, совершила Ткачева. Зюзинский суд рассмотрел дело Каримова, признал его виновным в убийстве и приговорил к 13 годам лишения свободы.
Ранее обвиняемый в убийстве 29-летней уроженки Мариуполя Юлии Ткачевой заявил, что "сильно любил" убитую.