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40 минут назад

В Москве вынесли приговор мигранту, зарезавшему отказавшую ему в отношениях россиянку

Газета.Ruиещё 3

Зюзинский суд Москвы осудил мигранта, который жестоко расправился над уроженкой Мариуполя за "измену". Об этом сообщает Telegram-канал МК: срочные новости.

В Москве вынесли приговор зарезавшему россиянку мигранту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, в ноябре прошлого года тело россиянки Юлии Ткачевой обнаружили с множеством ножевых ранений на парковке на Севастопольском проспекте.

Позже следователи установили личность убийцы: им оказался 25-летний иностранец Шохрубек Каримов. Оказалось, Каримов несколько дней преследовал Ткачеву, приезжал к ней домой и поджидал на работе в магазине.

Перед смертью женщина обращалась с заявлением на "сталкера" в правоохранительные органы. По данным следствия, мигрант расправился с девушкой из-за того, что она не ответила на его симпатию взаимностью. Позже действия Каримов объяснил изменой, которую, по его словам, совершила Ткачева. Зюзинский суд рассмотрел дело Каримова, признал его виновным в убийстве и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Ранее обвиняемый в убийстве 29-летней уроженки Мариуполя Юлии Ткачевой заявил, что "сильно любил" убитую.

Происшествия,Шохрубек Каримов,Юлия Ткачева,
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