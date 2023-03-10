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1 час назад

Мужчина стал стрелять после разборок в автобусе

News.ru

В Красноярске мужчина открыл огонь после ссоры в автобусе, сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск». Разборка закончилась на улице, где участник применил оружие. Очевидцы сообщили о трех выстрелах.

Мужчина открыл стрельбу после разборок в автобусе
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что пассажиры одного из автобусов начали ссориться. Зачинщиков высадили из общественного транспорта, где они продолжили разборки. Один из участников достал предмет, похожий на пистолет и сделал несколько выстрелов в одного из оппонентов. Тот отбежал в арку между домами и присел.

Это пистолет, ранили кого-то, — сообщила женщина за кадром.

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