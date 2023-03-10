Мужчина открыл стрельбу после разборок в автобусе

В Красноярске мужчина открыл огонь после ссоры в автобусе, сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск». Разборка закончилась на улице, где участник применил оружие. Очевидцы сообщили о трех выстрелах.

Отмечается, что пассажиры одного из автобусов начали ссориться. Зачинщиков высадили из общественного транспорта, где они продолжили разборки. Один из участников достал предмет, похожий на пистолет и сделал несколько выстрелов в одного из оппонентов. Тот отбежал в арку между домами и присел.