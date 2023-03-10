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15 минут назад

Шторм «Лариса» обрушился на Великобританию

Алиса Селезнёва

Великобритания оказалась в зоне действия шторма «Лариса», который принес в страну снегопады, сильный ветер и ливни. Об этом пишет The Guardian.

Шторм «Лариса» обрушился на Великобританию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Из-за снегопадов и ветра на большей части территории страны объявлен желтый уровень опасности. При этом движение на трассе M62 было сегодня остановлено из-за непогоды и пробка между Рочдейлом и Сэдлвортом растянулись примерно на 8 миль (13 км).

Шторм привел также к массовому закрытию школ в Великобритании. Более 130 учебных заведений приостановили работу из соображений безопасности, пишут «Вести».

Также был перекрыт ряд автомобильных дорог и отменено отправление некоторых поездов.

Ожидается, что погода улучшится к вечеру пятницы. Однако синоптики предупреждают, что дожди и снег могут возобновиться на выходных.

Ранее в Сочи из-за сильного снегопада образовались огромные пробки на дорогах. Инспекторы ДПС перекрыли отдельные участки улиц в целях безопасности дорожного движения.

Происшествия,ГИБДД,
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