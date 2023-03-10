Конфликт между двумя десятиклассниками «Школы Новокосино» в Москве произошел после переписки в чате, словесная перепалка переросла в драку, сообщил директор образовательного учреждения Виктор Дьячков.

Директор пояснил, что после драки между десятиклассниками в московской «Школы Новокосино», в учебном заведении начата служебная проверка, а также с учащимися провели профилактические беседы, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что конфликт произошел после перписки в чате. На перемене случился словесная перепалка, которая переросла в драку.