Отец рассказал о найденной мертвой в 400 километрах от дома 17-летней россиянке

«Ни с кем у нее конфликтов не было. Обычная девочка, в школе хорошо училась, со всеми ладила, я сам ничего не знаю еще толком. У нее в Абакане даже никого знакомого не было, никто не понимает, что она могла там делать», — заявил отец девочки.