Московский школьник попал в реанимацию после драки с одноклассником

На востоке Москвы десятиклассник попал в реанимацию после потасовки с одноклассником. Об этом «Вечерней Москве» рассказал отец пострадавшего ребенка.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По его словам, драка произошла 9 марта. Их сын поссорился с одноклассником из-за спора о родителях. Конфликт быстро перерос в драку. В результате одного из подростков госпитализировали в реанимацию. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.

По словам отца пострадавшего ребенка, оба школьника не состоят на каких-либо учетах.

— Мы обратились в полицию. По данному факту проводится проверка, — резюмировал отец пострадавшего мальчика.