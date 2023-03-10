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21 минуту назад

Московский школьник попал в реанимацию после драки с одноклассником

Вечерняя Москва

На востоке Москвы десятиклассник попал в реанимацию после потасовки с одноклассником. Об этом «Вечерней Москве» рассказал отец пострадавшего ребенка.

Московский школьник попал в реанимацию после драки с одноклассником
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, драка произошла 9 марта. Их сын поссорился с одноклассником из-за спора о родителях. Конфликт быстро перерос в драку. В результате одного из подростков госпитализировали в реанимацию. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму.

По словам отца пострадавшего ребенка, оба школьника не состоят на каких-либо учетах.

— Мы обратились в полицию. По данному факту проводится проверка, — резюмировал отец пострадавшего мальчика.

Еще одна драка несовершеннолетних произошла в школе на юго-западе Москвы. Семнадцатилетняя девушка напала с ножом на 13-летнего мальчика.

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