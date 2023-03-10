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45 минут назад

Толкнувшему подростка в метро Москвы предъявили обвинение в покушении на убийство

ТАССиещё 8

Мужчине, толкнувшему 15-летнего подростка под прибывающий поезд на станции метро "Киевская" кольцевой линии Московского метрополитена, предъявлено обвинение, ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичной прокуратуры.

"61-летнему мужчине, толкнувшему подростка под поезд, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ближайшее время суд рассмотрит избрание обвиняемому меры пресечения в виде ареста.

Состоит на учете: кто толкнул подростка под поезд в столичном метро

Днем в четверг мужчина на кольцевой станции метро "Киевская" без причины толкнул 15-летнего подростка на пути перед прибывающим поездом. Парня оперативно достали, его жизни ничего не угрожает. Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Обвиняемый раскаялся в содеянном и сказал, что не может объяснить свой поступок.

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