Мужчине, толкнувшему 15-летнего подростка под прибывающий поезд на станции метро "Киевская" кольцевой линии Московского метрополитена, предъявлено обвинение, ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичной прокуратуры.

Днем в четверг мужчина на кольцевой станции метро "Киевская" без причины толкнул 15-летнего подростка на пути перед прибывающим поездом. Парня оперативно достали, его жизни ничего не угрожает. Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Обвиняемый раскаялся в содеянном и сказал, что не может объяснить свой поступок.