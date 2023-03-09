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23 минуты назад

Состоит на учете: кто толкнул подростка под поезд в столичном метро

Вечерняя Москва

В четверг, 9 марта, на станции «Киевская» Кольцевой ветки столичного метрополитена 15-летнего подростка столкнули на пути прямо перед приближающимся поездом. Злоумышленника задержали. Что известно к данному часу о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

Состоит на учете: кто толкнул подростка под поезд в столичном метро
Фото: ТАССТАСС

Конфликта не было

Подростка под колеса поезда толкнул мужчина 1961 года рождения. Он был задержан, с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время задержанного допросит следователь. Также к делу подключилась столичная прокуратура.

Пока что свой поступок злоумышленник никак не объяснил. Примечательно, что ранее задержанный несколько раз обращался в больницу за психиатрической помощью.

Пожизненное лечение

К счастью, инцидент обошелся без жертв: ребенок выжил, его отправили в больницу для дополнительного обследования врачами.

— 15-летний подросток жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он будет дополнительно осмотрен врачами медицинского учреждения, — сообщила руководитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Вскоре по факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ход расследования взяла на контроль столичная прокуратура.

По мнению адвоката Даниила Лунева, мужчина не получит срок за содеянное.

— В случае с подозреваемым по делу о падении подростка на пути в метро известно, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Велика вероятность, что к нему будут применены меры принудительного лечения, — отмечает адвокат.

Эксперт отметил, что это не говорит о том, что мужчину быстро выпустят.

— Законодательство не регламентирует длительность принудительного лечения, в связи с чем при наличии медицинских показаний оно может пролонгироваться судом неограниченно долго, — отметил специалист.

В данный момент злоумышленник находится в отделе СК. С ним проводятся следственные действия.

Происшествия,Следственный комитет,
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