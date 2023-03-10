Экс-мэр Оренбурга досрочно выйдет из колонии

Экс-мэр Оренбурга Евгений Арапов досрочно покинет колонию, где отбывает наказание за взятки в особо крупном размере.

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Такое решение в пятницу оставил в силе областной суд Оренбургской области, отклонив жалобу прокуратуры на условно-досрочное освобождение Арапова, сообщило РИА Новости.

Ранее суд Акбулака вынес решение о досрочном освобождении бывшего главы Оренбурга. Не согласившись с позицией суда, гособвинение направило жалобу в высшую судебную инстанцию. Представители областной прокуратуры привели факты нарушения режима осужденным. Якобы Арапов передавал продукты и сигареты другим заключенным, не выполнял план по пошиву одежды и не брал книги в тюремной библиотеке.

Однако адвокаты предоставили суду грамоты и благодарности, адресованные Арапову за добросовестный труд в колонии. В итоге ходатайство прокуратуры Оренбургский областной суд оставил без удовлетворения.