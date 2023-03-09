СК завершил расследование убийства главреда курганской газеты, совершенное в 2001 году

Убийство главного редактора газеты "Курганские вести" произошло в 2001 году. Лишь сейчас следователи смогли установить все обстоятельства дела и назвать имена обвиняемых, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области.

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Расследованием занимался второй отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России. Следователи смогли доказать причастность Ивана Курпишева и Александра Штингера к убийству курганского журналиста, обозревателя и главного редактора газеты "Курганские вести" Владимира Кирсанова.

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Убийство было организовано из-за желания пресечь профессиональную деятельность погибшего. Обвиняемым инкриминируется совершение преступления по трем пунктам части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, группой лиц по предварительному сговору, по найму", и по статье 209 УК РФ "Бандитизм".

Громкое убийство случилось в мае 2001 года. 18 мая супруга журналиста Кирсанова заявила об исчезновении своего мужа в правоохранительные органы. Было известно, что накануне мужчина не вернулся с работы, хотя утром направлялся именно туда. Сотрудники ведомства возбудили дело по признакам убийства, но им долго не удавалось установить причастных к исчезновению журналиста. Однако весной 2020 года начался работа "специальной следственно-оперативной группы, созданной для раскрытия данного преступления, в состав которой вошли следователи и криминалисты следственного управления и Главного управления криминалистики СК России, оперативные сотрудники УУР УМВД России по Курганской области, а также регионального УФСБ России".

Сотрудники группы провели более 100 необходимых экспертиз и допросили более 300 человек. В итоге группе удалось воссоздать картину преступления и задержать лиц, виновных в совершении убийства. Следствие установило, что за Кирсановым долгое время следили члены вооруженной банды. Таким образом они собирали информацию о распорядке дня и маршрутах передвижения журналиста.

В первой половине дня 17 мая 2001 года обвиняемые Штингер и Курпишев ждали Кирсанова у его гаража, расположенного на территории курганского ГСК N28. Там они, используя принесенную с собой металлическую дубинку, и совершили убийство журналиста. Позже они обыскали гараж и автомобиль, принадлежащие убитому, и забрали оттуда некоторые документы, связанные с профессиональной деятельностью журналиста. Далее вывезли его тело из гаражного кооператива на том же автомобиле. Установлено, что убийцы с целью введения сотрудников правоохранительных органов в заблуждение оставили автомобиль Кирсанова у зданию, в котором находился офис потерпевшего.

Лишь в 2021 году на чехлах автомобильных сидений экспертиза обнаружила биологические следы виновных в преступлении мужчин. Сообщается, что благодаря расследованию архивного дела, правоохранителям удалось доказать причастность Курпишева к совершению еще двух заказных убийств в составе преступных групп, остальные члены которых были осуждены за совершение этих преступлений. Известно, что оба обвиняемых по делу об убийстве журналиста были задержаны еще в 2021 году и тогда же заключены под стражу. В настоящий момент уголовное дело, так долго ждавшее суда, направлено туда для рассмотрения по существу.