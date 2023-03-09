Офицера ВМС Италии захотели пожизненно посадить за шпионаж в пользу РФ

Военная прокуратура Рима потребовала приговорить к пожизненному заключению офицера военно-морских сил (ВМС) Италии Вальтера Биота, обвиняемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Nova.

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По информации агентства, военная прокуратура предъявила Биоту обвинения в совершении преступлений, связанных с получением секретных сведений и фотографированием в целях шпионажа, а также получением и разглашением конфиденциальных сведений.

Уточняется, что максимальным наказанием за эти преступления может стать пожизненное заключение.

В конце февраля агентство Reuters сообщало, что гражданину России, который много лет проживает и ведет бизнес в Польше, было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу РФ в период с 2015 по апрель 2022 года.

Отмечалось, что мужчину задержали на основании показаний о том, что он собирал информацию о боевой готовности польских вооруженных сил и войск НАТО, которая затем передавалась российской разведке.