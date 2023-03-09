На российской трассе нашли шестилетнюю девочку

В Амурской области сотрудники Госавтоинспекции нашли на трассе шестилетнюю девочку. Об этом сообщается на сайте управления МВД по российскому региону.

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По данным ведомства, ребенок шел вдоль проезжей части без сопровождения взрослых. На вопрос сотрудников правоохранительных органов она ответила, что заблудилась.

Девочку доставили в отдел полиции, после чего передали матери.