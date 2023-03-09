Студента задержали за госизмену в Карелии

В Карелии силовики задержали 18-летнего студента Андрея Васюренко по подозрению в госизмене — он призывал россиян воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РБК сообщили в республиканском управлении МВД.

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Молодой человек также является сторонником националистических взглядов и выступает за независимость Карелии. По данным следствия, с мая по ноябрь 2022 года он склонял местных жителей к госизмене, убеждая их перейти на сторону Украины в ходе специальной военной операции.