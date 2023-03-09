В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
31 минуту назад

Девелопера Худояна обвинили в мошенничестве еще на 1,5 млрд рублей

ТАСС

Следователи МВД предъявили обвинение в хищении около 1,5 млрд рублей владельцу компании "Оптима девелопмент" Альберту Худояну, ранее осужденному за мошенничество на сумму более 4,2 млрд рублей. Как уточнили в четверг ТАСС в правоохранительных органах, девелоперу вменяется хищение доли британской компании Mansfield Executive Limited.

Худояна обвинили в мошенничестве еще на 1,5 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Альберту Худояну предъявили обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Ему вменяется то, что он похитил доли компании Mansfield Executive Limited, которая зарегистрирована в Лондоне, и ее бенефициара Сергея Говядина на общую сумму около 1,5 млрд рублей", - рассказал собеседник агентства.

По словам адвоката Худояна Светланы Мальцевой, он отрицает вину в хищении.

"Новое уголовное дело возбуждено следователями фактически по тем же событиям, что и по первому делу. Вину Альберт Худоян категорически отрицает", - сказала адвокат.

Суд в Москве приговорил к шести годам колонии деволопера Худояна за мошенничество почти на 4,3 млрд руб.

Уголовное дело расследует 12-й отдел ГСУ МВД России по Москве.

Происшествия,Альберт Худоян,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий