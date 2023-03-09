Худояна обвинили в мошенничестве еще на 1,5 млрд рублей

"Альберту Худояну предъявили обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Ему вменяется то, что он похитил доли компании Mansfield Executive Limited, которая зарегистрирована в Лондоне, и ее бенефициара Сергея Говядина на общую сумму около 1,5 млрд рублей", - рассказал собеседник агентства.