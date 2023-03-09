Худояна обвинили в мошенничестве еще на 1,5 млрд рублей

Следователи МВД предъявили обвинение в хищении около 1,5 млрд рублей владельцу компании "Оптима девелопмент" Альберту Худояну, ранее осужденному за мошенничество на сумму более 4,2 млрд рублей. Как уточнили в четверг ТАСС в правоохранительных органах, девелоперу вменяется хищение доли британской компании Mansfield Executive Limited.
"Альберту Худояну предъявили обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Ему вменяется то, что он похитил доли компании Mansfield Executive Limited, которая зарегистрирована в Лондоне, и ее бенефициара Сергея Говядина на общую сумму около 1,5 млрд рублей", - рассказал собеседник агентства.
По словам адвоката Худояна Светланы Мальцевой, он отрицает вину в хищении.
"Новое уголовное дело возбуждено следователями фактически по тем же событиям, что и по первому делу. Вину Альберт Худоян категорически отрицает", - сказала адвокат.
Суд в Москве приговорил к шести годам колонии деволопера Худояна за мошенничество почти на 4,3 млрд руб.
Уголовное дело расследует 12-й отдел ГСУ МВД России по Москве.