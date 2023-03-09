10 землетрясений произошло у берегов Камчатки за сутки

За сутки у берегов Камчатки зафиксировано 10 землетрясений. Об этом говорится на сайте Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».
По данным сейсмологов, подземные толчки были магнитудой от 4,1 до 6,3. Самое сильное землетрясение было зафиксировано 8 марта в 06.03. Толчки ощущались в 131 км от города Северо-Курильск, на глубине 66 км.
Несколько землетрясений было зафиксировано утром 9 марта, два из них произошли подряд. Одно было в 05.08, эпицентр находился в 187 км от Петропавловск-Камчатского, второе – в 05.40 в 186 км от города. В обоих случаях магнитуда составила 4,5, глубина очага находилась в 20 км.
Ранее сообщалось о более мощных землетрясениях на Камчатке. Так, 8 марта в 16.10 землетрясение в 5,2 балла произошло в 201 км от Петропавловск-Камчатского на глубине 54 км. А в ночь на 9 марта в 02.06 - в 182 км от города на глубине 80 км.