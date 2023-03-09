10 землетрясений произошло у берегов Камчатки за сутки

За сутки у берегов Камчатки зафиксировано 10 землетрясений. Об этом говорится на сайте Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

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По данным сейсмологов, подземные толчки были магнитудой от 4,1 до 6,3. Самое сильное землетрясение было зафиксировано 8 марта в 06.03. Толчки ощущались в 131 км от города Северо-Курильск, на глубине 66 км.

Несколько землетрясений было зафиксировано утром 9 марта, два из них произошли подряд. Одно было в 05.08, эпицентр находился в 187 км от Петропавловск-Камчатского, второе – в 05.40 в 186 км от города. В обоих случаях магнитуда составила 4,5, глубина очага находилась в 20 км.