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1 час назад

10 землетрясений произошло у берегов Камчатки за сутки

Елена Прошина

За сутки у берегов Камчатки зафиксировано 10 землетрясений. Об этом говорится на сайте Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

10 землетрясений произошло у берегов Камчатки за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным сейсмологов, подземные толчки были магнитудой от 4,1 до 6,3. Самое сильное землетрясение было зафиксировано 8 марта в 06.03. Толчки ощущались в 131 км от города Северо-Курильск, на глубине 66 км.

Несколько землетрясений было зафиксировано утром 9 марта, два из них произошли подряд. Одно было в 05.08, эпицентр находился в 187 км от Петропавловск-Камчатского, второе – в 05.40 в 186 км от города. В обоих случаях магнитуда составила 4,5, глубина очага находилась в 20 км.

Ранее сообщалось о более мощных землетрясениях на Камчатке. Так, 8 марта в 16.10 землетрясение в 5,2 балла произошло в 201 км от Петропавловск-Камчатского на глубине 54 км. А в ночь на 9 марта в 02.06 - в 182 км от города на глубине 80 км.

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